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МИД России обвинил Евросоюз в поддержке геноцида украинцев

В МИД России заявили, что, поставляя Киеву оружие, Евросоюз поддерживает геноцид украинцев

Фото: Pixabay

Решение Евросоюза (ЕС) о поставке Украине летального оружия стало его «саморазоблачением», говорится в заявлении МИД России. В ведомстве обвинили Брюссель в том, что таким образом он поддерживает киевский режим, который проводит геноцид своего населения.

«Маски сброшены. Принятое 27 февраля решение ЕС о начале поставок летальных вооружений украинской военщине является саморазоблачительным. Знаменует конец евроинтеграции как "пацифистского" проекта по примирению европейских народов после Второй мировой войны. Еэсовцы окончательно встали на сторону киевского режима, развязавшего политику геноцида в отношении части собственного населения», — сказано в сообщении.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за время специальной военной операции по защите Донбасса российские войска поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.

Марина Совина
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