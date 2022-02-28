Сбербанк повысит ставки по депозитам в рублях с 1 марта 2022 года. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Сбера, такое решение принято в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

Уточняется, что максимальная доходность по «СберВкладу Прайм» составит 18 процентов, по «СберВкладу» — 16,5 процента, а по вкладу «Промо Управляй» — 16 процентов.

Также с 1 марта клиенты банка смогут открыть новые вклады в иностранной валюте. Ставка в долларах по промовкладу «Валютный Сохраняй» достигнет 5 процентов, а в евро — 3,5 процента.

По вкладу «Валютный Управляй», который предусматривает не только пополнение счета, но и снятие средств в пределах неснижаемого остатка, максимальная ставка составит три процента в долларах и два процента в евро.

В понедельник, 28 февраля, ЦБ повысил ключевую ставку на 10,5 процентного пункта — до 20 процентов годовых. Как сообщили в пресс-службе регулятора, подобная мера «позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения».