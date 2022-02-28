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Минобороны сообщило об ударах по шести колоннам украинской бронетехники

Представитель Минобороны Конашенков сообщил об ударах по шести колоннам бронетехники ВСУ

Фото: MOD Russia/ Globallookpress.com

Воздушно-космические войска России нанесли в ходе операции удары по шести колоннам бронетехники Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Его слова приводят «Известия».

«Оперативно тактической авиацией ВКС России поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил», — отметил он.

Ранее Конашенков сообщил «Ленте.ру», что за время специальной военной операции по защите Донбасса российские войска поразили 1146 объектов военной инфраструктуры Украины.

По его словам, среди объектов находятся 31 пункт управления и узел связи ВСУ, 81 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 75 радиолокационных станций. Кроме того, были уничтожены 311 боевых бронированных машин и танков, 42 единицы авиации, 51 реактивная система залпового огня, 147 орудий полевой артиллерии, а также 263 единицы специальной военной автомобильной техники.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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