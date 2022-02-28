«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сайт «Ленты.ру» подвергся хакерской атаке. Редакция опровергает эту информацию. Издание работает в штатном режиме, периодически отражая мощные DDos-атаки.

Ранее 28 февраля стало известно, что хакерская группировка Anonymous взломала сайты сразу нескольких крупных изданий, среди которых — «Известия», «Коммерсантъ», «Фонтанка», «Мел», а также информационное агентство ТАСС. На указанных интернет-ресурсах появились сообщения с призывами остановить специальную военную операцию в Донбассе.

25 февраля серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера подверглись массированной DDoS-атаке. Качественная работа технических команд не позволила полностью нарушить работу ресурсов, однако некоторое время у пользователей наблюдались проблемы с доступом (ошибка 502). Позднее специалистам удалось восстановить работу серверов.