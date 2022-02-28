Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт

Редакция «Ленты.ру» опровергает информацию о хакерской атаке на сайт издания

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Ряд СМИ распространил информацию о том, что сайт «Ленты.ру» подвергся хакерской атаке. Редакция опровергает эту информацию. Издание работает в штатном режиме, периодически отражая мощные DDos-атаки.

Ранее 28 февраля стало известно, что хакерская группировка Anonymous взломала сайты сразу нескольких крупных изданий, среди которых — «Известия», «Коммерсантъ», «Фонтанка», «Мел», а также информационное агентство ТАСС. На указанных интернет-ресурсах появились сообщения с призывами остановить специальную военную операцию в Донбассе.

25 февраля серверы «Ленты.ру», «Газеты.Ru» и Рамблера подверглись массированной DDoS-атаке. Качественная работа технических команд не позволила полностью нарушить работу ресурсов, однако некоторое время у пользователей наблюдались проблемы с доступом (ошибка 502). Позднее специалистам удалось восстановить работу серверов.

Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Крупнейшие импортеры алкоголя в России остановили отгрузки
Россиян предупредили о повышении стоимости путевок за границу
Девушка собрала коллекцию модной в прошлом веке одежды на сотни тысяч рублей
Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о возможной роли Абрамовича в переговорах России и Украины
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.