Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов

В Петербурге суд приговорил членов ОПГ за убийства бизнесменов к срокам от 7 до 24 лет

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор главарю и участникам организованной преступной группы (ОПГ), которая похищала и убивала бизнесменов, требуя с их родственников многомиллионные выкупы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

На основании единогласного вердикта присяжных лидеру банды Михаилу Спиридонову назначено 24 года в колонии строгого режима, трем его подельникам от 7,5 до 20 лет.

Из материалов дела следует, что в 2013 Спиридонов поручил сообщнику убить предпринимателя из города Сосновый Бор за денежное вознаграждение в 650 тысяч рублей. Киллер зарезал бизнесмена.

Спиридонов оборудовал в подвале дачного дома и гараже помещения с замаскированными входами и звукоизоляцией, куда в феврале 2014 бандиты поместили похищенного в Сестрорецке коммерсанта. За его жизнь они потребовали у родственников 10 миллионов рублей. Но не дождавшись выкупа, заложника утопили в реке Сестра на территории Курортного района. Через пару месяцев члены ОПГ похитили другого предпринимателя ради трех миллионов рублей. Вместо денег за него заплатили наркотиками, но бандиты его также убили.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минфин США запретил операции с Банком России
Анонсировано решение IIHF лишить Россию и Белоруссию права участвовать в ЧМ-2022
Минобороны России рассказало о способе покинуть Киев
Стилист назвала главные модные тренды наступающей весны
Apple «похоронит» свои самые дешевые часы
Франция арестует вклады россиян
В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов
На Украине начали задерживать чиновников за госизмену
В офисе Зеленского заявили о требованиях на переговорах с Россией
ЦБ объяснил повышение ставки
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.