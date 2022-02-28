В Петербурге участникам ОПГ дали до 24 лет за похищение и убийства бизнесменов

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор главарю и участникам организованной преступной группы (ОПГ), которая похищала и убивала бизнесменов, требуя с их родственников многомиллионные выкупы. Об этом сообщили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов города.

На основании единогласного вердикта присяжных лидеру банды Михаилу Спиридонову назначено 24 года в колонии строгого режима, трем его подельникам от 7,5 до 20 лет.

Из материалов дела следует, что в 2013 Спиридонов поручил сообщнику убить предпринимателя из города Сосновый Бор за денежное вознаграждение в 650 тысяч рублей. Киллер зарезал бизнесмена.

Спиридонов оборудовал в подвале дачного дома и гараже помещения с замаскированными входами и звукоизоляцией, куда в феврале 2014 бандиты поместили похищенного в Сестрорецке коммерсанта. За его жизнь они потребовали у родственников 10 миллионов рублей. Но не дождавшись выкупа, заложника утопили в реке Сестра на территории Курортного района. Через пару месяцев члены ОПГ похитили другого предпринимателя ради трех миллионов рублей. Вместо денег за него заплатили наркотиками, но бандиты его также убили.