Вор в законе Витя Черный предстал перед судом за статус в преступной иерархии

В Республике Хакасия предстал перед судом неоднократно судимый 61-летний россиянин Виктор Дуденков, известный в криминальном мире как смотрящий за Мордовией Витя Черный. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает «Прайм Крайм».

По данным издания, криминального авторитета судят по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»). Новое уголовное дело в отношении Дуденкова было возбуждено в 2021 году, когда подходил к концу его срок по делу о вымогательстве 7,5 миллиона рублей. По новому делу вору в законе грозит до 15 лет колонии.

Отбывая срок в Хакасии, осужденный неоднократно нарушал правила внутреннего распорядка, получив около шести тысяч взысканий от администрации исправительного учреждения.

Витя Черный имел большой авторитет в девяностые годы на территории родной для него Республики Мордовия. Являясь инвалидом второй группы, проживавшим в пригородном поселке Гагарина, он имел множество криминальных связей и пользовался большим влиянием, а также был так называемым смотрящим за Мордовией, решая споры представителей криминального мира.

Преступный путь он начал еще в советские годы, успев окончить только девять классов. Первый срок за хулиганство получил в 1981 году. В 1985-м за причинение тяжких телесных повреждений ему дали новый срок — пять лет колонии. В 1994 году Витя Черный был коронован, как вор в законе.