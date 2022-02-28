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Пентагон захотел создать с Россией механизм связи по ситуации вокруг Украины

Пентагон изучает необходимость создания механизма для обсуждения с РФ ситуации на Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Представитель Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что ведомство хочет создать совместный с Россией механизм связи для обсуждения ситуации вокруг Украины. В настоящее время изучается вопрос о необходимости подобного канала связи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы изучаем возможности, конкретного решения нет, нет и указания со стороны РФ, что им интересны были бы такие возможности», — рассказал представитель Пентагона.

Кирби пояснил, что создание подобного механизма, скорее всего, будет рассматриваться в контексте связи России с НАТО, а не напрямую с США. Предполагается, что он включал бы в себя установление контактов об использовании воздушного пространства. Для воплощения этой идеи в жизнь необходимо также желание Москвы, подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости исторического примирения народов России и Германии. Она подчеркнула, что заявления Шольца о примирении стран звучат «особенно цинично», поскольку Германия анонсировала поставки оружия на Украину.

Марина Совина
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