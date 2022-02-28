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Набиуллина рассказала о российской замене для SWIFT

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о замене системы SWIFT для российских банков

Кадр: РБК / Youtube

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о способе заменить систему межбанковских коммуникаций SWIFT, от которой отключают российские кредитные организации, попавшие под западные санкции. Ее выступление транслировалось на YouTube-канале ЦБ.

По словам Набиуллиной, полноценной заменой SWIFT для российских банков станет разработанная ЦБ Система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены российские банки и некоторые организации Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также Набиуллина заверила, что карты международных платежных систем продолжают работать в России в обычном режиме, независимо от выпустивших их банков.

26 февраля Евросоюз и США объявили об отключении от SWIFT ряда российских банков, ранее попавших под западные санкции на фоне спецоперации Минобороны на Донбассе. SWIFT обеспечивает возможность передачи между банками сообщений о проведении платежей и операций.

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Платон Щукин
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