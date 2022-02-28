Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Япония ввела санкции против Банка России

Премьер-министр Японии Кисида заявил о санкциях против Банка России

Фото: Rodrigo Reyes Marin / Reuters

Правительство Японии ввело санкции против Банка России, сообщил премьер-министр Фумио Кисида, которого цитирует РИА Новости.

Суть санкций не раскрывается. Ранее об ограничениях, наложенных на Банк России, заявляли США и Евросоюз, заморозившие проведение операций российского ЦБ в долларах и евро.

Это в свою очередь означает невозможность пользоваться частью золотовалютных резервов, номинированной в этих валютах. С прошлого года ЦБ активно сокращал долю резервов в долларах в пользу евро, юаня, а также других валют и золота.

Помимо санкций в отношении российского ЦБ, Токио окажет Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Российские силы сдерживания перешли в особый режим несения боевого дежурства
Девушка собрала коллекцию модной в прошлом веке одежды на сотни тысяч рублей
Россиянам разъяснили судьбу ставок по ипотеке
В Москве задержали обстрелявшего бойца ММА охранника
«Лента.ру» опровергла хакерскую атаку на сайт
Стало известно о возможной роли Абрамовича в переговорах России и Украины
Названо число прибывших в Германию беженцев с Украины
Швейцария отказалась играть со сборной России по футболу
Началось проектирование газопровода из России в Китай
Появление бесплатных игр в Steam опровергли
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.