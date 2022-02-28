Япония ввела санкции против Банка России

Правительство Японии ввело санкции против Банка России, сообщил премьер-министр Фумио Кисида, которого цитирует РИА Новости.

Суть санкций не раскрывается. Ранее об ограничениях, наложенных на Банк России, заявляли США и Евросоюз, заморозившие проведение операций российского ЦБ в долларах и евро.

Это в свою очередь означает невозможность пользоваться частью золотовалютных резервов, номинированной в этих валютах. С прошлого года ЦБ активно сокращал долю резервов в долларах в пользу евро, юаня, а также других валют и золота.

Помимо санкций в отношении российского ЦБ, Токио окажет Украине финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

