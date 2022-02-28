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Обнародованы ранее не публиковавшиеся рисунки и видео Толкина

В сети появились ранее не публиковавшиеся рисунки писателя Джона Толкина

Изображение:The Tolkien Estate Limited

В сети появились ранее не публиковавшиеся рисунки писателя Джона Рональда Толкина, а также аудиозаписи его речей и видеоклипы с ним. Они опубликованы на обновленном официальном сайте британского автора.

Как уточняет The Guardian, на сайте были выложены каллиграфические работы писателя, а также записи с Толкиным и его сыном Кристофером.

Джон Рональд Толкин наиболее известен как автор книг «Хоббит, или Туда и обратно» и серии «Властелин колец». Работы писателя позже были экранизированы режиссером Питером Джексоном. Писатель скончался в 1973 году. Его сын Кристофер, ставший автором многих карт по придуманной его отцом фэнтезийной вселенной, умер в 2020-м.

Ранее в феврале вокруг сериала Amazon по вселенной Толкина разгорелся скандал из-за темнокожего актера, сыгравшего в проекте эльфа.

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Евгений Шульгин
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