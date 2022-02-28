Экстремальные туристы на мотоциклах добрались из Тюмени до Лабытнанги

Экстремальные туристы экспедиции RusArcticTravel добрались до Лабытнанги на мотоциклах с колясками. Об этом сообщил Telegram-канал «Ямал-Медиа».

Участники группы решили совершить путешествие из Тюмени до Воркуты. Их маршрут прокладывается по зимникам.

«Это красивейшие места, это замечательные люди. Были пройдены Мурманская область, Республика Коми, и вот сейчас мы приехали на Ямал», — заявил участник экспедиционной команды RusArcticTravel Сергей Редчиц.

Байкеры признаются, что на пути они сталкиваются с трудностями — из-за суровых северных условий периодически возникают проблемы с оборудованием.

Ранее стало известно, что из Москвы в Мурманск в январе 2022 года планируют запустить туристический поезд под названием «Северное сияние». Маршрут запустят для того, чтобы у туристов появилась возможность полюбоваться из Мурманска уникальным природным явлением — полярным сиянием.