Началось проектирование газопровода из России в Китай

В работах по газопроводу «Союз Восток», который позволит поставлять в Китай до 50 миллиардов кубометров газа в год, началась стадия проектирования, следует из сообщения «Газпрома».

«Союз Восток» станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири – 2», о подписании договора на проектирование сообщил глава российского гиганта Алексей Миллер. Ход реализации проекта трубопровода на территории Монголии он обсудил с монгольским вице-премьером Сайнбуянгийном Амарсайханом.

Компания спецназначения «Газопровод Союз Восток» и компания «Газпром проектирование» подписали договор на выполнение проектно-изыскательских работ в рамках строительства газопровода. К проведению инженерно-геодезических, инженерно-экологических и археологических изысканий привлекут специалистов из Монголии. Кроме того, подписал план деятельности совместной рабочей группы монгольского правительства и «Газпром» на 2022-2024 годы.

«Союз Восток» может быть запущен в 2027-2028 годах. Строить газопровод начнут в 2024 году. 25 января «Газпром» сообщил о завершении подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.