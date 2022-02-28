Володин раскритиковал деятелей культуры за позицию по Донбассу

Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал ряд деятелей культуры за их позицию относительно происходящего в Донбассе и назвал ее неприемлемой. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале.

«Где вы были предыдущие восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан и соотечественников?», — написал Володин. Он отметил, что ряд деятелей культуры «многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов».

По мнению спикера Госдумы, подобную точку зрения нельзя назвать иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.