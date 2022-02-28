В России начали разрабатывать законопроект об уголовном наказании за фейки о ВС

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин одобрил предложение комитета по безопасности и противодействию коррупции создать законопроект об уголовной ответственности за публичные фейки о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом рассказал глава комитета Василий Пискарев, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир Первого канала.

Как уточнил политик, Володин одобрил начало разработки данного документа. Он оценил идею о введении наказания за фейки о вооруженных силах. «Мы приступили к его реализации, чтобы предусмотреть в законе, в УК, уголовную ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил», — уточнил он.

Пискарев выразил надежду, что первые предложения будут высказаны уже в ближайшее время.

Ранее Пискарев объяснил, что недостоверные сообщения о российских военнослужащих деморализуют общество, подрывают доверие к российской армии и силовым структурам, а также наносят удар по родным и близким бойцов. Предлагается ввести ответственность за «искажение цели, роли и задач российских вооруженных сил, а также других формирований во время специальных военных и иных операций».