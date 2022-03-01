Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Против российских чиновников возбудили дело из-за махинаций с арт-объектом

Челябинские чиновники стали фигурантами уголовного дела из-за дорогого арт-объекта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Против чиновников в Челябинской области возбудили уголовное из-за махинаций при конкурсе на установку арт-объекта в Миассе. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 1 марта, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным ведомства, в 2021 году администрация Миасского городского округа при установке арт-объекта не приняла одно конкурсное предложение. Определенная организация была готова установить аналогичный объект по существенно меньшей стоимости, однако чиновники почему-то сделали выбор в пользу более дорогого предложения. Следствие считает, что это подпадает под положения статьи «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ. Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы. На данный момент идет установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным по двум статьям УК РФ — превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Следствие считает, что он в 2016 году помешал коммерсанту получить земельный участок, так как тот примыкал к организации «Томское пиво».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
Стало известно о требованиях России на переговорах с Украиной
Мужчина самостоятельно принял роды у жены на обочине дороги
Баварская опера прекратит работу с Нетребко и Гергиевым
«АвтоВАЗ» с марта повысил цены на Lada
Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Лукашенко назвал тяжелым разговор с Зеленским
Названа эффективность двух российских вакцин против омикрона
Президент Сербии осудил запрет вещания RT и Sputnik в стране
Триллион рублей из ФНБ выделят на покупку акций российских компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.