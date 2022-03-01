Против российских чиновников возбудили дело из-за махинаций с арт-объектом

Против чиновников в Челябинской области возбудили уголовное из-за махинаций при конкурсе на установку арт-объекта в Миассе. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 1 марта, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Челябинской области Владимир Шишков.

По данным ведомства, в 2021 году администрация Миасского городского округа при установке арт-объекта не приняла одно конкурсное предложение. Определенная организация была готова установить аналогичный объект по существенно меньшей стоимости, однако чиновники почему-то сделали выбор в пользу более дорогого предложения. Следствие считает, что это подпадает под положения статьи «Злоупотребление должностными полномочиями» УК РФ. Максимальное наказание по ней — четыре года лишения свободы. На данный момент идет установление всех обстоятельств произошедшего и виновных должностных лиц.

Ранее сообщалось, что суд признал мэра Томска Ивана Кляйна виновным по двум статьям УК РФ — превышение должностных полномочий и незаконное предпринимательство. Следствие считает, что он в 2016 году помешал коммерсанту получить земельный участок, так как тот примыкал к организации «Томское пиво».