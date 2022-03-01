Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ

С началом проведения специальной операции на Украине выросло количество информационных атак на российские госучреждения. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

«Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

По данным Минобороны, атаки проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины (ВСУ) совместно с подразделениями киберопераций СБУ с использованием аппаратно-программных комплексов и объектов связи в Киеве.

Отмечается, что для пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. «Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — выступили в Минобороны.