В аэропортах Москвы задержали или отменили более 130 рейсов

В московских аэропортах во вторник, 1 марта, задержали и отменили более 130 рейсов на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

По информации на 8:50 по московскому времени, во Внуково задержаны пять рейсов, отменены 34, в Шереметьево задержали 14 рейсов и отменили 61 вылет, в Домодедово задержаны 10 рейсов, отменены еще 10. Данных об изменениях в расписании в Жуковском нет.

Ранее стало известно, что с 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.