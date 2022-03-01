Адвокат предсказал негативные последствия исключения России из Интерпола

Исключение России из Международной организации уголовной полиции (Интерпола) будет иметь негативные последствия для борьбы с преступностью. Такое мнение высказал адвокат Сергей Бадамшин изданию «Секрет фирмы», комментируя заявления Украины с соответствующим требованием.

Он прогнозирует полную приостановку выдачи скрывающихся от правосудия преступников в международной уголовной системе. Исходя из этого подозреваемым станет проще уйти от ответственности, им лишь надо будет выехать за пределы страны. Правоохранительные органы должны будут «добежать до границы», чтобы задержать правонарушителя.

«Теперь выдачи не будет вообще — ни из России, ни в Россию. Люди, которые проявляют такую инициативу, даже не представляют, какие последствия будут», — сказал Бадамшин. Он назвал нецелесообразным исключение России из Интерпола.

28 февраля глава британского МВД Прити Пател сообщила, что власти Украины на фоне проведения операции в Донбассе захотели приостановить членство России в Интерполе. Лондон поддержал инициативу Киева.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах против США и примкнувшим к ним странам в связи с недружественными действиями Запада.

24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства указал, что ее цель — защита людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, а также предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.