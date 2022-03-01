В Башкирии проведут конкурс среди юных сэсэнов

В Башкортостане 1 марта стартовал прием заявок на I тур Республиканского конкурса юных сэсэнов «Глас детей Урала». Как уточнили в пресс-службе башкирского Минкульта, соревноваться в мастерстве исполнения эпических песен смогут учащиеся общеобразовательных, детских музыкальных и школ искусств, а также студенты средних педагогических и средних профессиональных учебных заведений Министерства культуры.

В ведомстве указали, что первый этап конкурса планируется провести в онлайн-формате. Подать заявку на участие в конкурсе можно будет до 16 марта 2022 года. Для этого необходимо будет направить на почтовый адрес организаторов видеозапись с исполнением эпических произведений башкирского народа.

Сказитель (сэсэн) — исполнитель и творец эпических песен. Исторически сложилось так, что выдающиеся мастера-сказители пользовались в народе большим уважением и признанием. Примечательно то, что сказители не заучивали эпос, перенимаемый у учителей, они лишь усваивали сюжетную схему и систему поэтических приемов.

Благодаря сэсэнам, которые выступали в роли своеобразных носителей устной памяти башкир, традиционные сказания передавались из поколения в поколение. Между поэтами-сказителями также проводились и соревнования, которые назывались айтыш. Состязания между сказителями проводились как ради развития искусства, так и для урегулирования конфликтов между родами. Организаторы конкурса отмечают, что в прошлом у каждого значимого рода башкир был свой сэсэн. Когда между родами вспыхивали конфликты, их улаживали с помощью состязания сэсэнов на всеобщем празднике — йыйыне.