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Застрявшим в карибских странах россиянам назвали способ вернуться на родину

Застрявшим в Мексике россиянам предложили вернуться на родину за 225 тысяч рублей

Фото: Rick Jamison / Unsplash

Эксперты туротрасли назвали отечественным туристам, застрявшим в карибских странах из-за ситуации на Украине, способ вернуться на родину. Об этом пишет портал Tourdom.

Отмечается, что в связи с закрытием Европой воздушного пространства для российских авиакомпаний перевозчики вынуждены искать обходные пути для вывоза россиян с курортов Кубы, Мексики и Доминиканы. При этом в условиях дефицита предложений специалисты зафиксировали значительный рост стоимости авиабилетов.

Так, один из турагентов рассказал, что, пытаясь помочь своим клиентам вернуться из Мексики, столкнулся с ситуацией, что обратные билеты в Россию обойдутся туристам дороже всего путешествия. Например, авиабилет из Канкуна в Москву с пересадкой в Турции во вторник, 1 марта, предлагается за 225 тысяч рублей.

Вместе с тем отмечается, что в целях экономии можно купить два отдельных проездных документа КанкунСтамбул и Стамбул — Москва, но здесь нужно учитывать, что при задержке первого рейса есть вероятность не попасть на второй.

Не менее сложная ситуация складывается с возвращением из Доминиканы. Большинство доступных вариантов из Пунта-Каны — через аэропорты США и Турции с как минимум двумя пересадками. Например, билеты авиакомпаний JetBlue и Turkish Airlines в общей сложности обойдутся примерно в 95 тысяч рублей на человека. Но подобный вариант доступен только обладателям американских виз.

Что касается возвращения с Кубы, то самый оптимальный вариант — приобрести билеты с пересадкой в Европе и Турции. При этом туристам понадобится шенгенская виза. Так, стоимость перелета по маршруту Гавана — Мадрид — Стамбул — Москва составляет 83,5 тысячи рублей.

Ранее в марте сообщалось, что в связи с закрытием воздушного пространства для российских авиакомпаний и из-за западных санкций объемы бронирования туров за рубеж сократились в 3,5 раза. По сравнению с 21 февраля, количество бронирований снизилось на 72 процента. 

С 28 февраля Европейский союз полностью закрыл воздушное пространство для российских самолетов. Соответствующее решение приняли главы МИД ЕС в воскресенье, 27 февраля.

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Валентина Процкова
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