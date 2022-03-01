Вероятность гиперинфляции в России сочли минимальной

Повышение ключевой ставки можно считать единственным действенным механизмом влияния Центрального Банка России на инфляцию, считает экономист, генеральный директор аналитического агентство «БизнесДром» Павел Самиев. Он также добавил, что риски гиперинфляции в России тем не менее минимальны.

Единственный способ

Самиев назвал повышение ключевой ставки единственным шагом, который мог предпринять ЦБ в рамках новых санкций, введенных против российской экономики.

«Повышение ключевой ставки, действительно, в определенной степени сдерживает разгон инфляции, но даже при этом риски остаются высокими. При тех изменениях курса, даже в условиях небольшой стабилизации, наблюдаемой сегодня, импорт будет вносить существенный вклад в увеличение инфляции», — сказал аналитик.

Он заметил, что, кроме ключевой ставки, которая в значительной степени влияет на валютные курсы, что уже видно по сегодняшнему дню, эффективных механизмов регулирования инфляции у ЦБ не осталось. Следующим возможным шагом может стать сдерживание спекулятивных факторов, связанных с антимонопольной политикой, но это уже задача ФАС и антимонопольного регулирования.

«Если будут движения цен в отдельных сегментах, зафиксируют сговор поставщиков или производителей, торговых компаний, ФАС и антимонопольная служба должны будут вмешаться. Все остальные инструменты едва ли можно задействовать», — подчеркнул Самиев.

Он добавил, что вместе с тем в ближайшей перспективе гиперинфляция России не грозит.

«Несмотря на то что о гиперинфляции пока говорить не приходится, значения инфляции все равно будут двузначными. В последнее время она в принципе была довольно высокой, что во многом обуславливалось влиянием мирового рынка. В любом случае, если не возникнет новых событий риска, говорить о гиперинфляции я бы не стал», — заключил экономист.

Риски от повышения ставки

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков добавил, что, хотя повышение ключевой ставки и было ожидаемо, он не видит в этом необходимости.

«Кредиты, выдаваемые населению коммерческими банками, теперь будут очень дорогими. А, раз кредиты становятся дорогими, то экономика останавливается. Я считаю такой шаг не очень эффективным, едва ли подобными доморощенными методами можно как-то исправить ситуацию. Как экономист могу сказать, что в текущих обстоятельствах не надо вообще делать резких движений, лучше было бы оставить все как есть», — объяснил Юденков.

Он также добавил, что экономика России находится в относительно стабильном состоянии, насколько этого можно было бы ожидать в непростой геополитической ситуации. По его словам, страна способна обеспечить себя необходимыми ресурсами, производить необходимую для жизни населения продукцию.