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Россиянам рассказали об изменениях в стране с 1 марта

Россиянам перечислили, что изменится в стране с 1 марта

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

С начала марта в России изменится ряд законов и нормативных актов. В частности, введут запрет на выбрасывание в мусорные контейнеры бытовой техники и компьютеров, сотрудникам разрешат отказываться от опасной работы и другие нововведения. Подробнее о них — в материале «Ленты.ру».

Выбрасывать бытовую технику и компьютеры в мусор запретят

С началом весны заработает запрет на выбрасывание в мусорные контейнеры бытовой техники, системных блоков компьютеров, плат и жестких дисков. Теперь их нужно сдавать на утилизацию в пункты сбора, непосредственно мусорным операторам, либо в магазины.

Желающим стать владельцами оружия усложнят жизнь

С марта вступает в силу более строгий порядок получения разрешения на владение оружием. Это коснется прежде всего прохождения медосмотра. Главным отличием от старых правил является обязательное прохождение медицинского обследования в учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Свидетельства о смерти переведут в электронный вид

Начиная с 11 марта в России будут выдавать электронные свидетельства о смерти. Единый федеральный реестр будет вести Минздрав. Заполнение цифровых документов станет обязательным. При этом родственникам умершего больше не потребуется идти в ЗАГС, чтобы там сделали соответствующую отметку.

Россиянам дали возможность отказываться от опасной работы

Согласно вступающему в силу 1 марта закону, наемные работники смогут отказываться от выполнения поручений при возникновении опасности для их жизни.

Штрафы за отсутствие ТО подняли, но только для тех, для кого техосмотр остался обязательным

В России с 1 марта действуют увеличенные штрафы за отсутствие техосмотра (ТО). Взыскания составят до двух тысяч рублей. При этом затронет это только владельцев транспортных средств, подлежащих обязательному ТО.

Правовой статус таунхаусов прописали в Градостроительном кодексе

В Градостроительном кодексе закрепили статус таунхаусов. Вступающий в силу с 1 марта закон упростит оформление таких домов в собственность. До сих пор в законодательстве отсутствовало такое понятие. В результате таунхаусы, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, могли признать самовольными постройками и заставить снести. Жильцам приходилось отстаивать свои права в суде.

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Игорь Дмитров
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