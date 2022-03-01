В Вологодской области возобновят культурный проект для жителей региона

Власти Вологодской области возобновят приостановленный из-за пандемии проект «Культурный экспресс», первый концерт для жителей региона состоится 5 марта в городе Сокол. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников, пишет ТАСС.

«В связи с принятым сегодня решением о снятии ограничения на деловые и культурные мероприятия мы вновь запускаем в этом году проект "Культурный экспресс", когда лучшие творческие коллективы посетят все 26 районов области, чтобы жители даже отдаленных населенных пунктов познакомились с творческим потенциалом, посмотрели лучшие постановки, концерты, кинопоказы», — заявил Кувшинников.

По словам губернатора, в 2022 году проект посвятили Году культурного наследия народов России, а в Вологодской области также и 90-летию со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова. Всего планируется провести 150 мероприятий во всех районах региона.

«Стартом программы станет выступление коллективов Гран-при Вологодской филармонии. Мероприятие пройдет 5 марта в культурном центре города Сокола», — анонсировал глава Вологодской области.

Ранее в марте сообщалось о том, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.