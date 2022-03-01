Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Вологодской области возобновят культурный проект для жителей региона

Власти Вологодской области с 5 марта вновь запустят проект «Культурный экспресс»

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Власти Вологодской области возобновят приостановленный из-за пандемии проект «Культурный экспресс», первый концерт для жителей региона состоится 5 марта в городе Сокол. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников, пишет ТАСС.

«В связи с принятым сегодня решением о снятии ограничения на деловые и культурные мероприятия мы вновь запускаем в этом году проект "Культурный экспресс", когда лучшие творческие коллективы посетят все 26 районов области, чтобы жители даже отдаленных населенных пунктов познакомились с творческим потенциалом, посмотрели лучшие постановки, концерты, кинопоказы», — заявил Кувшинников.

Материалы по теме:
«Будем калитки кушать и валенками кидаться» Как живут тверские карелы и зачем нужно ехать к ним в гости
«Будем калитки кушать и валенками кидаться»Как живут тверские карелы и зачем нужно ехать к ним в гости
28 декабря
Мышиное царство. Как крохотный провинциальный городок прославился на всю страну
Мышиное царство.Как крохотный провинциальный городок прославился на всю страну
17 декабря

По словам губернатора, в 2022 году проект посвятили Году культурного наследия народов России, а в Вологодской области также и 90-летию со дня рождения писателя Василия Ивановича Белова. Всего планируется провести 150 мероприятий во всех районах региона.

«Стартом программы станет выступление коллективов Гран-при Вологодской филармонии. Мероприятие пройдет 5 марта в культурном центре города Сокола», — анонсировал глава Вологодской области.

Ранее в марте сообщалось о том, что в Архангельске в преддверии 350-летия Петра I пройдет серия бесплатных экскурсий. Мероприятия организуют краеведческий музей города и региональный штаб молодежных трудовых отрядов.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
Стало известно о требованиях России на переговорах с Украиной
Мужчина самостоятельно принял роды у жены на обочине дороги
Баварская опера прекратит работу с Нетребко и Гергиевым
«АвтоВАЗ» с марта повысил цены на Lada
Шольц призвал Россию решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Лукашенко назвал тяжелым разговор с Зеленским
Названа эффективность двух российских вакцин против омикрона
Президент Сербии осудил запрет вещания RT и Sputnik в стране
Триллион рублей из ФНБ выделят на покупку акций российских компаний
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.