В Рязанской области устроят ярмарку в честь проводов зимы

Музей-заповедник Есенина в Рязанской области устроит уличные гуляния «Масленица в Константинове» 6 марта в честь проводов зимы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Гостей праздника ждут традиционные масленичные забавы — перетягивание каната, бег в мешках, парные лыжи и катания с ледяной горки. Для самых юных посетителей проведут спектакль «Бабушкины сказки передвижного кукольного театра».

Кроме того, на ярмарке организуют мастер-классы по изготовлению кукол и клуб «Белый кречет», где поделятся секретами кулачных боев и стрельбы из лука.

Ранее сообщалось, что с с 17 по 22 марта в Пскове пройдет 48-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Выступления состоятся на сцене большого концертного зала Псковской филармонии. Для посещения концертов зрители старше 18 лет должны предъявить либо отрицательный ПЦР-тет, либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесенном заболевании.