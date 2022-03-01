В Пскове пройдет фестиваль русской музыки

В Пскове с 17 по 22 марта пройдет 48-й фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

Серия выступлений состоится на сцене большого концертного зала Псковской филармонии. Художественным руководителем фестиваля выступил российский дирижер Николай Хондзинский.

В мероприятии примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», а также Академический симфонический оркестр Московской филармонии под руководством народного артиста СССР Юрия Симонова.

Отмечается, что для посещения концертов филармонии зрителям старше 18 лет необходимо предоставить один из трех документов на выбор: медотвод от прививки и ПЦР-тест, сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании за последние двенадцать месяцев.

Ранее в марте стало известно, что В Кабардино-Балкарии в рамках Года культурного наследия народов России пройдет Северо-Кавказский фестиваль народного творчества «Ритмы дружбы». В Минкульте республики отметили, что всего в регионе на ближайший год запланировано более 160 мероприятий, направленных на сохранение традиций народного творчества.

