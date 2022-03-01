Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Кабардино-Балкарии пройдет Северо-Кавказский фестиваль народного творчества

В КБР в рамках Года культурного наследия народов России пройдет более 160 мероприятий

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках Года культурного наследия народов России пройдет Северо-Кавказский фестиваль народного творчества «Ритмы дружбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального министерства культуры.

«Ключевыми масштабными мероприятиями в республике станут Северо-Кавказский фестиваль народного творчества "Ритмы дружбы" (в течение года) и фестиваль народной культуры, посвященный 140-летию со дня рождения народного поэта КБР, певца и сказителя кабардинского фольклора Амирхана Хавпачева (в течение года)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Минкульта добавили, что всего в республике на ближайший год запланировано более 160 мероприятий, направленных на сохранение традиций народного творчества, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел.

Ранее в марте сообщалось, что в Карачаево-Черкесию впервые приедет музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне. Отмечается, что «Поезд Победы» будет открыт для туристов со 2 по 4 марта, для посещения необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании
Евросовет серьезно проанализирует заявку Украины на членство в ЕС
Вероятную дату второго раунда переговоров России и Украины подтвердили
Финляндия разорвала отношения с РЖД
«Роскосмос» выставит Европе счет за убытки из-за «Спектра-РГ»
Власти Дании выдали разрешение альтернативе «Северного потока-2»
Uber решил ускорить «развод» с «Яндексом»
Китай призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров
Минобороны России опубликовало кадры операции на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.