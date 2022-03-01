В Кабардино-Балкарии пройдет Северо-Кавказский фестиваль народного творчества

В Кабардино-Балкарии (КБР) в рамках Года культурного наследия народов России пройдет Северо-Кавказский фестиваль народного творчества «Ритмы дружбы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление регионального министерства культуры.

«Ключевыми масштабными мероприятиями в республике станут Северо-Кавказский фестиваль народного творчества "Ритмы дружбы" (в течение года) и фестиваль народной культуры, посвященный 140-летию со дня рождения народного поэта КБР, певца и сказителя кабардинского фольклора Амирхана Хавпачева (в течение года)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе Минкульта добавили, что всего в республике на ближайший год запланировано более 160 мероприятий, направленных на сохранение традиций народного творчества, историко-культурного наследия, народных художественных промыслов и ремесел.

Ранее в марте сообщалось, что в Карачаево-Черкесию впервые приедет музей на колесах, посвященный Великой Отечественной войне. Отмечается, что «Поезд Победы» будет открыт для туристов со 2 по 4 марта, для посещения необходимо приобрести бесплатный билет и пройти обязательную регистрацию на официальном сайте проекта поездпобеды.рф.

