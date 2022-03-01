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Стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании

Компания StormWall сообщила, что кибератаки на российские компании были из США и Евросоюза

Фото: Globallookpress.com

Специалистам компании StormWall стали известны подробности нападения хакеров на крупнейшие российские компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Под массовые атаки попали такие компании, как «Газпром», «Лукойл», «Норникель» и «Яндекс». Кроме того, в списках оказались сайты правительственных организаций, в том числе Пенсионного фонда и Роскомнадзора. Исследователи StormWall подчеркнули, что большинство кибератак на российские компании были из США (29 процентов) и Евросоюза (47 процентов).

Как выяснили эксперты StormWall, хакеры публиковали в различных Telegram-каналах и на сайтах списки компаний с призывом организовать кибератаки на эти ресурсы. При этом часть ссылок были сделаны так, что при переходе по ним браузер автоматически начинал совершать атаки на сайт.

В StormWall отметили, что DDoS-атаки на российские компании не прекратились и сейчас. По словам аналитиков, атаки ведутся на несколько десятков сайтов одновременно, причем они осуществляются не только ботами, но и самими пользователями. С помощью специальных страниц злоумышленники создают множество запросов к сайту, которые сложно отфильтровать.

Ранее 28 февраля группа хакеров под названием Anonymous начала масштабную атаку на российские информационные ресурсы. На сайтах информационного агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия», «Фонтанка», «Мел» и Forbes группировка опубликовала сообщения с призывами остановить специальную операцию по защите Донбасса.

24 февраля президент России Владимир Путин во время обращения к согражданам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

Асель Минбаева
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