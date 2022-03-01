Женщина забеременела вторым ребенком во время беременности первым

В американском городе Сан-Пабло, штат Калифорния, беременная женщина забеременела во второй раз через пять дней и родила двух дочерей в один день. Об этом сообщает Daily Mirror.

25-летняя Одалис Мартинес рассказала, что они с супругом Антонио долго планировали беременность. Первая попытка закончилась выкидышем, и, когда Мартинес узнала, что снова ждет ребенка, она одновременно радовалась и боялась вновь его потерять.

Вскоре женщина отправилась на УЗИ, во время которого узнала, что ждет не одного, а двух детей, причем зачатых в разное время. «Я просто плакала от счастья. Мне казалось, что первый ребенок, которого мы потеряли, был со мной в комнате и говорил, что все будет хорошо», — призналась она.

В итоге Мартинес родила девочек, которых назвала Лилио и Имельдой, в один день, 10 августа 2021 года.

Согласно данным Daily Mirror, считается, что зачатие детей в разное время — явление, которое встречается в 0,3 процента беременностей, хотя многие медики предполагают, что у людей быть такого не может вовсе.

Ранее сообщалось, что муж и жена из американского города Уинфилд, штат Иллинойс, десять лет пытались зачать ребенка и узнали о беременности за несколько часов до родов. В итоге у пары родился сын, которого назвали Чарли.