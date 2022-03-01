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Военные ВСУ приняли израильтянина за чеченского диверсанта и застрелили его

Jerusalem Post: в Киеве при попытке покинуть Украину солдатами ВСУ убит гражданин Израиля

Фото: Jedrzej Nowicki / Reuters

При попытке выехать из Киева украинскими военными был убит гражданин Израиля Роман Бродский, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на МИД страны.

Сообщается, что солдаты вооруженных силы Украины (ВСУ) при осмотре автоколонны, которая следовала из Киева по трассе в сторону Молдавии. Они заметили машину, в которой сидел Бродский и еще один гражданин Израиля. Из-за внешности военные приняли их за «чеченских диверсантов».

Солдаты остановили машину, проверили документы, и затем после требования покинуть машину застрелили 37-летнего израильтянина. «От имени всех граждан Израиля я хочу выразить свои соболезнования его жене, его детям и его семье. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь израильтянам вернуться домой», — выразил соболезнования родным погибшего премьер-министр страны Нафтали Беннетт.

28 февраля стало известно о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из тяжелой артиллерии два населенных пункта, находящихся под контролем Луганской народной республики (ЛНР). По предварительной информации, всего упало 15 снарядов.

Ранее стало известно о новом обстреле Донецка. В сторону города было выпущено 35 снарядов калибром 152 миллиметра. Местным жителям рекомендовали срочно уйти с улиц и спрятаться в укрытиях.

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Дмитрий Сотак
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