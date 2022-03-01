В Грузии пообещали пресечь попытки подключиться к конфликту на Украине

Внутри Грузии ведется координированная попытка подключиться к конфликту на Украине. Об этом заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

Кобахидзе обвинил основанную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили партию «Единое национальное движение» (ЕНД) в попытке втянуть страну в конфликт и отметил, что политсила координирует данный процесс.

Он также пообещал, что власти Грузии будут пресекать подобные намерения и не допустят прямого подключения республики к конфликту на Украине.

Ранее глава грузинского МИД Давид Залкалиани заявил об отказе республики от введения новых санкций в отношении России. Он подчеркнул, что власти Грузии выступают против повторения войны 2008 года, а члены грузинского правительства, решившие не присоединяться к введенным Западом ограничительным мерам, являются не меньшими патриотами, чем другие.