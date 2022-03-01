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Назван максимально возможный курс доллара

Экономист Кульбака назвал максимально возможным рост доллара до 120 рублей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Снижение курса до тысячи рублей за доллар исключено, уверен экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал снижение до 120 рублей за доллар максимально возможным, поскольку и предложение, и спрос на американскую валюту будут крайне незначительными в ближайшее время.

Максимальное снижение

По словам экономиста, доллар может начать стоить 1000 рублей только при условии, что государство полностью запретит хождение американской валюты в стране, спровоцировав появление черного рынка, как это было в Советском Союзе.

«Да и то, даже в таких экстремальных условиях подобный курс маловероятен. Вспомним советскую систему: официально доллар стоил около 1 рубля. В теневом секторе — 3-4 рубля. То есть если считать сейчас наш официальный курс примерно за 100 рублей, то, если вдруг введут полный запрет на валютные операции, доллар может начать стоить где-то рублей 300. Но опять же это возможно только при полном запрете на валютные операции с конфискацией», — заметил Кульбака.

Такой шаг собеседник «Ленты.ру» считает крайне маловероятным, поскольку он будет означать крах всей экономической системы.

«Я бы предположил, что мы можем говорить о курсе где-то в 100-120 рублей за доллар. Больше — вряд ли. Курс любой валюты формируется за счет спроса и предложения на нее. Предложения будет крайне мало. Спроса на самом деле — тоже, если люди перестанут ездить за границу, будут закрыты возможности въезда, торговли с другими государствами. Так что суммарно, если курс и изменится относительно текущего, то не сильно», — объяснил Кульбака.

Торги на рынке акций на Мосбирже 1 марта не ведутся и не будут идти до 5 марта. Сохраняется только возможность проведения сделок на валютном и денежном рынках. Они будут проходить с 10:00 до 19:00.

Впервые торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были отменены 28 февраля — также по инициативе ЦБ, который стремится таким образом поддержать стабильность на российском финансовом рынке.

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Наталия Белова
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