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Кулеба раскрыл объемы военной помощи для Украины

Дмитрий Кулеба заявил, что Запад поставит Украине ПЗРК, ПТРК, гаубицы и другое вооружение

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Западные страны «бесконечным потоком» отправляют на Украину военную помощь, и ее объемы будут только нарастать. Об этом заявил министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба, сообщает ТАСС.

«Я не могу говорить вам обо всем, но это абсолютный приоритет для украинской дипломатии сейчас. Для защиты Украины продолжает поступать большое количество помощи от партнеров», — заявил Кулеба.

При этом он раскрыл отдельные статьи и объемы военных поставок в страну. В частности, Украина получит противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) Stinger, гаубицы, стрелковое оружие, средства индивидуальной защиты, пять тысяч гранатометов, противовоздушные системы, снайперские винтовки и большое количество боеприпасов.

«Я вам скажу откровенно, что даже я еще 30 часов назад сомневался, что нам это удастся, но нам удалось, и эти решения уже на финальной стадии», — отметил министр.

Ранее Кулеба рассказал об условиях для новых переговоров с Россией, заявив, что Украина откажется от диалога, если ей будут выдвигать ультиматумы. «Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем», — подчеркнул он.

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Алевтина Запольская
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