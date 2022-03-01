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Кулеба назвал условие новых переговоров с Россией

Кулеба заявил, что Киев не поедет на переговоры, если Россия будет объявлять ультиматумы

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал условие для новых переговоров с Россией, передает ТАСС.

По словам Кулебы, Киев готов встречаться и решать ситуацию дипломатическим путем, но не поедет на переговоры, «если Российская Федерация на них планирует объявлять ее ультиматумы». «Мы будем искать решение, но выполнять российские ультиматумы мы не будем», — сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что президент Украины Владимир Зеленский проинформирован о самых мелких деталях прошедшей встречи с представителями Москвы. «Мы определимся со своей позицией и тогда будем в случае необходимости готовиться к новой встрече», — отметил министр.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил посредничество в переговорах России и Украины о прекращении боевых действий. «Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет, худой мир лучше доброй ссоры», — сказал он.

28 февраля состоялась встреча российской и украинской делегаций на территории Белоруссии.

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Алевтина Запольская
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