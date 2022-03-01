Стала известна дата рассмотрения апелляции на приговор опального отца Сергия

Стало известно, что 21 марта суд рассмотрит апелляцию защиты на приговор бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов). О дате заседания сообщил «Интерфакс».

Адвокат опального отца Сергия заявил агентству, что в деяниях его подзащитного не было состава преступления. Кроме того, в ходе вынесения приговора были допущены существенные процессуальные нарушения, а выводы суда якобы не соотносились с материалами дела.

В ноябре 2021 года суд приговорил Сергия к 3,5 года лишения свободы. Его признали виновным в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к суициду. Отбывать наказание бывшего схиигумена отправили в колонию общего режима.

Против Романова ведется расследование по делу об организации экстремистской группы, в состав которой входят его помощник Всеволод Могучев и неустановленные лица.

В июле 2020 года Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом и нарушившего священническую присягу, лишили сана. Он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы в пандемию. 10 сентября 2020 года его отлучили от церкви.

В декабре 2020 года Романова задержал спецназ. Причиной стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». По версии следствия, он публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.