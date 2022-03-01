Мексика отказалась присоединяться к санкциям против России

Правительство Мексики намерено сохранить хорошие отношения с Россией и не станет вводить санкции против страны. Об отказе присоединятся к европейским рестрикциям заявил президент республики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

«Мы не будем принимать никаких карательных мер экономического типа, потому что хотим сохранить хорошие отношения со всеми правительствами», — указал политик, заявив, что Мексика не будет становиться участником событий на Украине ради сохранения диалога со сторонами конфликта.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.