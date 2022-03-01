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Мыши ограбили супермаркет на 32 тысячи рублей

В Шанхае мыши ограбили магазин и утащили две тысячи китайских юаней для утепления норы

Фото: Globallookpress.com

В Шанхае мыши ограбили супермаркет на две тысячи китайских юаней (32 тысячи рублей) и утащили деньги в нору. Об этом сообщает South China Morning Post.

В начале февраля сотрудники магазина позвонили в полицию и сообщили об ограблении. Полицейские прибыли на вызов и осмотрели место происшествия. Один из них заметил в углу стены мышиную нору и решил в нее заглянуть.

Выяснилось, что мыши утащили туда купюры и разорвали их на кусочки, чтобы утеплить жилище.

Ранее сообщалось, что в американском городе Барабу, штат Висконсин, сотрудница супермаркета Walmart задержала пришедшего в магазин оленя и попала на видео. Животное заметила одна из сотрудниц среди полок с товарами.

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Алиса Дмитриева
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