Сотрудница супермаркета поймала оленя среди полок с товарами и попала на видео

В американском городе Барабу, штат Висконсин, сотрудница супермаркета Walmart задержала пришедшего в магазин оленя и попала на видео. Об этом сообщает издание Fox 11.

23 июня 2021 года олень зашел в местный магазин сети Walmart. Животное заметила одна из сотрудниц среди полок с товарами. Она поймала необычного посетителя и удерживала вырывающегося и издающего грозные звуки оленя до тех пор, пока ее коллеги не открыли двери магазина. После животное отпустили. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Италии кабаны окружили женщину возле супермаркета и украли ее покупки. На записи видно, как животные оттеснили женщину к машинам на парковке, чтобы выхватить у нее продукты.