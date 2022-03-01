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Двое жителей Карачаево-Черкесии обналичили девять миллиардов рублей

В МВД сообщили о задержании двоих жителей КЧР, подозреваемых в обналичивании 9 млрд рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники МВД задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности, в результате которой ими было обналичено девять миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В совершении преступления подозреваются 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. По данным полиции, они с 2015 по 2021 год в составе организованной группы занимались обналичиванием денежных средств заказчиков через фирмы-однодневки. За этот период они извлекли доход в несколько сотен миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обыска у фигурантов дела полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы, банковские карты.

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Любовь Ширижик
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