Двое жителей Карачаево-Черкесии обналичили девять миллиардов рублей

В Карачаево-Черкесской Республике сотрудники МВД задержали двоих местных жителей по подозрению в незаконной банковской деятельности, в результате которой ими было обналичено девять миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В совершении преступления подозреваются 60-летний житель Черкесска и 63-летний житель аула Кумыш. По данным полиции, они с 2015 по 2021 год в составе организованной группы занимались обналичиванием денежных средств заказчиков через фирмы-однодневки. За этот период они извлекли доход в несколько сотен миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В ходе обыска у фигурантов дела полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати и штампы, банковские карты.