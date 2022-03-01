Россиянам рассказали о возможности получить визы в некоторые европейские страны

Названы европейские страны, которые продолжают прием документов у россиян на шенгенские визы, несмотря на закрытие воздушного пространства для отечественных самолетов и западные санкции. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как рассказали эксперты туриндустрии, новые ограничения не повлияли на возможность выдачи виз большинства стран — консульства продолжают работать в штатном режиме. При этом некоторые государства скорректировали требования к пакету документов от заявителей.

Таким образом, для получения визы в Венгрию потребуется предоставить брони на проживание, которые можно проверить в онлайн-формате. Посольство Словении проинформировало, что продолжит прием документов, однако туристам необходимо предъявить авиабилеты перевозчиков, которые осуществляют перелеты в страну. Например, добраться до европейского государства из России можно с пересадкой в Стамбуле.

Визовые центры Греции, Хорватии, Великобритании продолжают работу в прежнем формате. Консульство Франции предупредило о возможных технических проблемах при записи на подачу документов.

По данным АТОР, большинство европейских стран заинтересованы в приеме российских туристов в предстоящем летнем сезоне и пока не намерены полностью приостанавливать выдачу виз.

«Италия, Испания, Греция, Хорватия рассчитывают на российских туристов. Все пока заняли выжидательную позицию. Все еще надеются, что ситуация хоть как-то нормализуется, авиасообщение восстановится и россияне снова смогут поехать в Европу», — заявили в АТОР со ссылкой на собственные источники.

Ранее в феврале власти Бельгии предложили, чтобы Европейский союз прекратил выдачу виз всем россиянам в связи с ситуацией на Украине. В настоящий момент прием документов приостановили Литва, Латвия и Чехия.