Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Дочь Кончаловского сравнила Москву и Париж

Дочь режиссера Кончаловского Наталия заявила, что в Париже ей не хватало широких улиц

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Дочь российского режиссера Андрея Кончаловского Наталия сравнила Москву в мировыми столицами. К особенностям российского города она отнесла энергию. Своим мнением Кончаловская поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

По словам Кончаловской, в российской столице существует безумная энергия, которая «одновременно и очень воодушевляет, и может высасывать много сил».

Дочь режиссера также сравнила облик улиц в Москве и столице Франции. «Во время учебы в Париже мне очень не хватало широких московских улиц, дворов с деревьями и того, что видно небо — оно везде! В Париже в этом плане очень тесно, компактно», — сказала Кончаловская.

В ноябре 2021 года о жизни во Франции рассказал российский журналист и писатель Алексей Тарханов. Он переехал в Париж вместе с семьей 10 лет назад и на данный момент проживает в 13-м квартале. По словам журналиста, во французской столице можно считаться своим, только если там родиться.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Шойгу пообещал продолжить операцию на Украине до «достижения поставленных целей»
Путин обсудил военную операцию в Донбассе с наследным принцем Абу-Даби
В Верховной Раде поддержали внеблоковый статус Украины
Убегающий от обнаженной женщины российский полицейский попал на видео
Шойгу анонсировал международный антифашистский конгресс по борьбе с неонацизмом
В глобальной катастрофе нашли неожиданные плюсы для России
В России применили «Искандеры» на учениях
Российские банки под санкциями прекратят выпускать новые карты Visa и Mastercard
Легализовавших тысячи мигрантов в России преступников задержала полиция
Лавров упрекнул ЕС в нарушении своего основополагающего права человека
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.