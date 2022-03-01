Дочь Кончаловского сравнила Москву и Париж

Дочь российского режиссера Андрея Кончаловского Наталия сравнила Москву в мировыми столицами. К особенностям российского города она отнесла энергию. Своим мнением Кончаловская поделилась в беседе с изданием «Москвич Mag».

По словам Кончаловской, в российской столице существует безумная энергия, которая «одновременно и очень воодушевляет, и может высасывать много сил».

Дочь режиссера также сравнила облик улиц в Москве и столице Франции. «Во время учебы в Париже мне очень не хватало широких московских улиц, дворов с деревьями и того, что видно небо — оно везде! В Париже в этом плане очень тесно, компактно», — сказала Кончаловская.

В ноябре 2021 года о жизни во Франции рассказал российский журналист и писатель Алексей Тарханов. Он переехал в Париж вместе с семьей 10 лет назад и на данный момент проживает в 13-м квартале. По словам журналиста, во французской столице можно считаться своим, только если там родиться.