Российским компаниям запретили платить иностранным владельцам

Центробанк запретил российским компаниям платить дивиденды и проценты по ценным бумагам за рубеж, пишут «Ведомости». Предписание вступило в силу с 28 февраля.

Таким образом, иностранные инвесторы в российские ценные бумаги (акции и облигации) не смогут получить выплаты по ним, за исключением основной суммы долга по облигациям, о которой в распоряжении ЦБ ничего не сказано.

Кроме того, у компаний, не попавших под западные санкции, сохраняется возможность получать банковское кредитование за рубежом и рассчитываться по обязательствам в рамках него в полном объеме.

28 февраля президент Владимир Путин подписал указ о контрмерах против антироссийских санкций со стороны западных стран. В основном они направлены на ограничения по трансграничному движению капитала.

Так, российским резидентам теперь запрещено выдавать валютные займы и кредиты нерезидентам, а также перечислять валюту на собственные зарубежные счета. Кроме того, обязательна продажа 80 процентов валютной выручки на внутреннем рынке.

