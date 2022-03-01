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Врач рассказала о более редких проявлениях постковида у переболевших омикроном

Эпидемиолог Руженцова заявила, что у переболевших омикроном реже проявляется постковид

Фото: Pixabay

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости заявила, что у людей, переболевших омикрон-штаммом COVID-19, постковидный синдром проявляется реже по сравнению с теми, кто перенес инфицирование другими вариантами вируса.

«У переболевших "омикроном" постковидный синдром проявляется реже. Среди жалоб можно выделить слабость, ухудшение памяти, головные боли, головокружения, повышения или понижения артериального давления, нарушение пищеварения, иногда — нарушение вкуса или восприятия запахов», — рассказала врач.

Она добавила, что зачастую его проявления более или менее похожи на те, которые были при прошлых штаммах, однако являются не столь выраженными. Специалист подчеркнула, что тяжесть проявления постковидного синдрома у того или иного пациента зависит не только от того, каким штаммом он переболел. На это также могут влиять иммунный ответ переболевшего, его общее состояние здоровья, на сколько быстро он приступил к лечению и на сколько правильным оно было.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург исключил такие опасные последствия постковида, как мультисистемный воспалительный синдром, после вакцинации детей и подростков «Спутником М».

Марина Совина
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