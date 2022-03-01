В России применили беспилотники для мониторинга рек

В России беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан-10» приступили к мониторингу сибирских рек. Беспилотники Центрального военного округа (ЦВО) применяют, чтобы своевременно обнаружить ледяные заторы на паводкоопасных участках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу округа.

«Расчеты БПЛА "Орлан-10" провели разведывательные полеты в верховьях рек Енисей и Бия для своевременного обнаружения ледяных заторов на опасных участках рек. Полученные сведения позволят оперативно принимать решения о проведении подрывных работ в местах скопления льда», — говорится в сообщении пресс-службы.

Беспилотные аппараты действуют на высоте от 50 до 300 метров. В публикации отмечают, что для борьбы с половодьем в ЦВО подготовили подрывные и эвакуационно-спасательные группы со специалистами инженерных подразделений.

Комплекс «Орлан-10» включает пункт управления, оборудование для старта и беспилотники. Летательный аппарат массой 14 килограммов получил двигатель внутреннего сгорания. Максимальная скорость БПЛА 150 километров в час. «Орлан-10» может нести до пяти килограммов полезной нагрузки.

В феврале артиллеристы ЦВО уничтожили цели условного противника на учениях в Челябинской области. Разведку целей обеспечили беспилотники «Орлан-10».