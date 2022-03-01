В Совфеде предупредили об ответных санкциях России

Ответные санкции России будут жесткими, страна создаст необходимую нормативную основу. Об этом предупредил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, пишет РИА Новости.

По его словам, санкции будут вводить уполномоченные органы власти на основании закона. «Мы свою правовую систему ценим и создадим для санкционного ответа всю необходимую нормативную основу в кратчайшие сроки», — заявил Клишас.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европа столкнется с ущербом собственной экономике после введения санкций в отношении России из-за начала специальной операции на Украине. Она отметила, что антироссийские ограничения являются «защитой свободы» европейцев, но они навредят и самому региону, за них нужно будет заплатить «свою цену».

1 марта стало известно, что ряд российских ресторанов приступил к поиску замены импортным продуктам на фоне нарушения логистических цепочек. Некоторые заведения начали убирать из меню блюда с импортной продукцией в составе из-за невозможности заменить ее отечественными аналогами.