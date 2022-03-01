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Просьбу Зеленского исключить Россию из СБ ООН сравнили с мультфильмом

Замглавы МИД Сирии Джаафари назвал президента Украины Зеленского пешкой в руках Запада
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Заместитель министра иностранных дел Сирии Башар Джаафари заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не является политиком, сообщает РИА Новости.

Джаафари заявил, что Зеленского нельзя назвать «выходцем политического традиционного института». Политическая карьера Зеленского является результатом переворота против экс-лидера страны Петра Порошенко. Джаафари сравнил просьбу Зеленского исключить Россию из Совбезе ООН с мультфильмом и назвал политика пешкой в руках Запада.

«Зеленского используют как пешку Запада в стратегических интересах и теперь подрывают его репутацию втягиванием в конфликт с Россией. В этом ключе мы услышали его призыв исключить РФ из СБ ООН, как будто мы в мультипликационном фильме», —отметил замглавы МИД Сирии.

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Дипломат добавил, что СБ ООН создавали на принципах международного взаимопонимания после Второй мировой войны. Совет созвали страны, победившие фашизм, включая Россию.

«Никто не имеет право принижать роль России в международном балансе и сохранении мира и стабильности. Представьте, если бы в СБ ООН не было бы России и Китая, сколько бы войн и интервенций было», — заключил он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны превратили Украину в пешку. По его мнению, они не учитывают интересы украинского народа.

Марина Совина
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