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В США признали опасность санкций против России для мировых рынков

Белый дом признал, что санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать рынки мира
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что санкции США против энергетического сектора России могут нести опасность дестабилизации для мировых рынков. Ее слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации пояснила, что основной целью санкций является максимальное давление на президента России Владимира Путина, российскую элиту и экономику, при этом Вашингтон и союзники стремятся минимизировать риски для своих государств.

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«Мы не предприняли некоторые шаги, касающиеся санкций против энергетического сектора, отчасти потому, что учитываем это. Это не означает, что такая возможность не рассматривается, она рассматривается», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что для Европы чрезвычайно важен вопрос цен на газ, поскольку стоимость выросла на 355 процентов за последний год и на 26 процентов за последние пять дней.

Представитель Белого дома указала, что введение санкций против российского энергетического сектора повлияло бы на доходы Москвы, но в то же время сказалось бы на европейских союзниках. Поэтому США учитывают все факторы при принятии решений и оценке дальнейших действий, резюмировала она.

26 февраля Псаки сообщила о введении пакета санкций США против России. Она не исключила, что для президента России Владимира Путина может быть введен запрет на въезд в США. Рестрикции в дальнейшем подтвердило Министерство финансов. Они предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

Марина Совина
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