В США признали опасность санкций против России для мировых рынков

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что санкции США против энергетического сектора России могут нести опасность дестабилизации для мировых рынков. Ее слова приводит ТАСС.

Пресс-секретарь американской администрации пояснила, что основной целью санкций является максимальное давление на президента России Владимира Путина, российскую элиту и экономику, при этом Вашингтон и союзники стремятся минимизировать риски для своих государств.

«Мы не предприняли некоторые шаги, касающиеся санкций против энергетического сектора, отчасти потому, что учитываем это. Это не означает, что такая возможность не рассматривается, она рассматривается», — подчеркнула Псаки.

Она добавила, что для Европы чрезвычайно важен вопрос цен на газ, поскольку стоимость выросла на 355 процентов за последний год и на 26 процентов за последние пять дней.

Представитель Белого дома указала, что введение санкций против российского энергетического сектора повлияло бы на доходы Москвы, но в то же время сказалось бы на европейских союзниках. Поэтому США учитывают все факторы при принятии решений и оценке дальнейших действий, резюмировала она.

26 февраля Псаки сообщила о введении пакета санкций США против России. Она не исключила, что для президента России Владимира Путина может быть введен запрет на въезд в США. Рестрикции в дальнейшем подтвердило Министерство финансов. Они предполагают блокирование активов в юрисдикции Соединенных Штатов и запрет на сделки с ними для американских физических и юридических лиц.

