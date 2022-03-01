Саакашвили потребовал отправить его на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в суде потребовал от грузинских властей отправить его в Киев, так как он является гражданином Украины и украинским политиком. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я являюсь председателем комитета по национальным реформам Украины. Мой кабинет находится рядом с кабинетом президента [Украины Владимира] Зеленского. Меня там ждут, и я должен сегодня быть там вместе со своим правительством», — заявил Саакашвили.

Он подчеркнул, что такое решение позитивно повлияет на репутацию Грузии. «Я не на курорт прошу меня направить, я требую направить меня туда, откуда, возможно, не смогу вернуться», — добавил он.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили снова объявил бессрочную голодовку. Причиной стало неудовлетворительное лечение: по словам политика, несмотря на его плохое самочувствие, к нему не пускают медиков.

Бывший президент Грузии был арестован 1 октября, после возвращения в страну спустя восемь лет жизни в эмиграции. Ранее его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Саакашвили также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и жестком разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.