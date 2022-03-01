Россиянин на трассе расстрелял машину с четырьмя людьми

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство четырех человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В преступлении заподозрили 29-летнего Виталия Забалуева. Его объявили в розыск.

По версии следствия, инцидент произошел 22 февраля. 37-летний мужчина вместе с тремя знакомыми ехал по трассе на своем автомобиле. В это время обвиняемый был на обочине дороги. Россиянин расстрелял машину из огнестрельного оружия, но водитель смог увести ее из-под обстрела и спасти пассажиров.

Забалуев скрылся с места преступления. Его место нахождения не установлено. Следователи распространили ориентировку на обвиняемого. В ней отмечается, что на вид стрелявшему было 30-35 лет, он высокого роста, плотного телосложения. Может передвигаться на автомобиле Toyota Land Cruiser.