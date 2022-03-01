Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для привитых туристов

С 1 марта власти Шри-Ланки смягчили правила въезда для привитых от коронавируса туристов. Об этом сообщает Daily News.

Так, вакцинированные путешественники смогут въехать в популярную пляжную страну без сдачи ПЦР-теста перед прибытием. Сдачу анализов отменили также для тех туристов, которые переболели коронавирусом в течение шести месяцев до поездки. Для въезда необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке.

При этом отмечается, что остальные ограничительные меры продолжают действовать — все туристы обязаны заполнить Health Declaration Form перед прибытием. Кроме того, непривитые иностранцы должны приобрести местную медицинскую страховку и не покидать специальные сертифицированные отели минимум 15 дней.

Ранее в феврале Шри-Ланка расширила перечень стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, — в список вошла и Россия. При этом туроператоры посоветовали путешественникам по-прежнему оформлять документы заранее. По словам экспертов, по прилете визовую форму необходимо заполнять на английском языке, что может быть затруднительно для многих россиян.