Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для привитых туристов

Шри-Ланка отменила сдачу ПЦР-тестов для привитых туристов с 1 марта

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

С 1 марта власти Шри-Ланки смягчили правила въезда для привитых от коронавируса туристов. Об этом сообщает Daily News.

Так, вакцинированные путешественники смогут въехать в популярную пляжную страну без сдачи ПЦР-теста перед прибытием. Сдачу анализов отменили также для тех туристов, которые переболели коронавирусом в течение шести месяцев до поездки. Для въезда необходимо предоставить сертификат о вакцинации на английском языке.

При этом отмечается, что остальные ограничительные меры продолжают действовать — все туристы обязаны заполнить Health Declaration Form перед прибытием. Кроме того, непривитые иностранцы должны приобрести местную медицинскую страховку и не покидать специальные сертифицированные отели минимум 15 дней.

Ранее в феврале Шри-Ланка расширила перечень стран, граждане которых могут получить визу по прибытии, — в список вошла и Россия. При этом туроператоры посоветовали путешественникам по-прежнему оформлять документы заранее. По словам экспертов, по прилете визовую форму необходимо заполнять на английском языке, что может быть затруднительно для многих россиян.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Минобороны России предупредило об ударе по технологическим объектам СБУ
ВОЗ отменила инспекции на производстве «Спутника V» в России
В Киеве сообщили о принятии заявки на членство Украины в ЕС
Блогерша показала правильный способ хранения джинсов в гардеробе
На Камчатку прибыли модернизированные перехватчики
Россию лишили чемпионата мира по хоккею с мячом
Популярная пляжная страна отменила ПЦР-тесты для привитых туристов
Netflix остановил работу над российскими оригинальными проектами
МВД нашло в даркнете объявления с заказами терактов против России
Командир российской разведроты погиб на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.