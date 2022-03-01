Рабочий при помощи уговоров спас повисшего на высоковольтных проводах ленивца

Рабочий в колумбийском городе Medellin, провинция Антьокия, при помощи уговоров спас ленивца, который забрался на высоковольтные провода и не смог спуститься самостоятельно. Об этом сообщает Ruetir.

38-летнего рабочего Виктора Хьюго Лопеза вызвали для выполнения нетипичного задания. Оказалось, что ленивец залез на опору линии электропередач, повис на проводах и не смог спуститься.

Неизвестно, каким образом ленивец оказался в проводах. Как правило, это очень медлительные и ленивые животные.

Когда мужчина не без усилий залез наверх, ленивец выглядел напуганным. Колумбиец попытался дотянуться до него, но животное отодвинулось подальше.

Мужчина продолжил спокойно разговаривать с ленивцем. Он говорил, что находится здесь, чтобы помочь животному и спасти его, поэтому ленивцу придется довериться ему, и тогда он сможет спустить его на землю. Как будто поняв слова человека, ленивец начал приближаться к нему. Лопез протянул метлу, чтобы животное смогло зацепиться за нее.

Спуск животного вниз занял около двадцати минут. В результате произошедшего ленивец не пострадал, и его сразу отпустили.

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